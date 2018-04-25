O yarışma ABD’de
Kanal D ekranlarında 4 sezon boyunca izlenme rekorları kıran ‘Ben Bilmem Eşim Bilir’in ünü Amerika’ya ulaştı. Yarışma, 25 Nisan’da Amerika’da yayınlanmaya başlıyor.
Ünlü yarışma programı “Ben Bilmem Eşim Bilir” Amerika’ya açıldı. Kanal D ve Propagate Content işbirliğiyle 1441 Prodüksiyon’un danışmanlığında Amerika için geliştirilen yarışma, 25 Nisan’da Lifetime ekranlarında yayınlanmaya başlıyor. “Ben Bilmem Eşim Bilir”, “My Partner Knows Best” adıyla izleyiciyle buluşacak. Programının sunuculuğunu ise Hollywood’un aykırı çifti Jason Biggs ile Jenny Mollen yapacak. Kanal D ekranlarında 2012-2016 yılları arasında 315 bölüm yayınlanan yarışmanın içeriği de aynı kalacak: Çiftler, birbirinden eğlenceli ve farklı oyunlarla birbirlerini yeniden tanıyacak. En yüksek puanla tamamlayan çift ise para ödülü kazanacak.
‘My Partner Knows Best’ adıyla yayınlanacak yarışma programını Jason Biggs ve Jenny Mollen sunacak.
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