O Ses Türkiye’nin ne zaman başlayacağı belli oldu… İşte tarih
O Ses Türkiye’nin yeni sezon ilk tanıtımı ekranlarda dönmeye başladı. Yeni sezonda iki yeni ismi bünyesine dahil eden O Ses Türkiye’nin tarihi de yayınlanan tanıtımla duyurulmuş oldu. Peki, O Ses Türkiye’nin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte, tarih ve diğer detaylar…
Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın jürisine dahil olduğu O Ses Türkiye'den beklenen haber geldi. Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Hadise ve Murat Boz'un jüri bölümünde yer aldığı O Ses Türkiye’nin tarihi netleşti.
Türkiye’nin her yerinden güçlü sesleri keşfedip ortaya çıkaracak olan O Ses Türkiye, yenilenen jürisiyle 6 Ekim Cunmartesi akşamı 20:00'de TV8'de yeni sezona 'merhaba' diyecek.
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