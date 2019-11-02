O Ses Türkiye'deki bloklama butonu ne demek? Jüri bloklama özelliği nedir?
TV8 ekranlarında hafta sonları yayınlanan O Ses Türkiye'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. Murat Boz, Hadise, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün jüri koltuğunda oturduğu eğlenceli yarışmanın, yeni sezonunda jüri bloklama özelliği gelmişti. Yarışmanın takipçileri formatta yapılan ufak değişikliğin ardından bloklama butonu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, O Ses Türkiye'deki bloklama butonu ne demek? Jüri bloklama özelliği nedir?
Türkiye'nin en iyi sesini bulmak için yola çıkan O Ses Türkiye 5 Ekim Cumartesi akşamı yeni yayın dönemine başladı. TV8'de yayınlanan 'O Ses Türkiye' yarışmasının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, format değişikliğini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Rekabetin hız kesmediği yarışma, jüri bloklama butonu da her hafta yeniden gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, O Ses Türkiye jüri bloklama nedir? İşte, merak edilenler.
JÜRİ BLOKLAMA BUTONU NE DEMEK?
O Ses Türkiye’nin yeni sezonunda jüri üyeleri bir yarışmacıya dönmesini istemedikleri diğer jüri üyelerini bloklayabilecek. Yaşanan değişikliği açıklayan Ilıcalı "Evet arkadaşlar, bu sene uygulamamız var. Jürimizin sayılı hakkı var, isterse diğer jüri üyesini bloklayabiliyor. Önünüzde butonlar var. Bu sizin belki de şampiyonluğa gidecek yolunuzu hazırlayacak. Bu butonla rakip jürileri bloklayabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı."
O SES TÜRKİYE HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
O Ses Türkiye yarışması, hafta sonları cumartesi ve pazar günleri TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.
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