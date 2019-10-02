O Ses Türkiye'de format değişikliği
Yeni sezon çekimleri başlayan 'O Ses Türkiye'den ilk fragman yayınlandı. Acun Ilıcalı sürpriz bir karara imza attı
TV8'de yayınlanan 'O Ses Türkiye' yarışmasının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, format değişikliğini duyurunca jüri üyeleri büyük şaşkınlık yaşadı.
Jüri üyeleri değişmedi
5 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelecek 'O Ses Türkiye'de, jüri üyeleri yine Beyazıt Öztürk, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz olacak.
Acun Ilıcalı, bundan sonra yarışmada 'Jüri bloklama butonu' olacağını açıkladı.
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