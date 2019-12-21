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Televizyon
21.12.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

O Ses Türkiye'de büyük sürpriz! Tuana Balkan Ederlezi türküsüyle sahnede

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O Ses Türkiye'de büyük sürpriz! Tuana Balkan Ederlezi türküsüyle sahnede

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında bu hafta 'Ederlezi' türküsüyle tüm dikkatleri üzerine çeken Tuana Balkan sahne alıyor.

MasterChef Türkiye'nin 3 Aralık'ta yayınlanan bölümünde Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören Tuana Balkan sesiyle herkesi derinden etkilemişti. Tuana bu kez O Ses Türkiye yarışmasında sahne alacak.

Bu akşam yayınlanacak bölümde 'Ederlezi' türküsünü yeniden seslendirecek olan Tuana izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak. 

O Ses Türkiyede büyük sürpriz Tuana Balkan Ederlezi türküsüyle sahnede

EDERLEZİ NE DEMEK?

Ederlezi, Romanca bir kelime olup Hıdırellez anlamına geliyor. Adını Balkanlarda ve Dünya'nın dört bir yanında yaşayan Çingene’ler tarafından kutlanan bahar festivalinden alıyor.

O Ses Türkiye'de büyük sürpriz! Tuana Balkan Ederlezi türküsüyle sahnedeTV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında bu hafta 'Ederlezi' türküsüyle tüm dikkatleri üzerine çeken Tuana Balkan sahne alıyor.
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