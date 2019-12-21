O Ses Türkiye'de büyük sürpriz! Tuana Balkan Ederlezi türküsüyle sahnede

MasterChef Türkiye'nin 3 Aralık'ta yayınlanan bölümünde Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören Tuana Balkan sesiyle herkesi derinden etkilemişti. Tuana bu kez O Ses Türkiye yarışmasında sahne alacak.



Bu akşam yayınlanacak bölümde 'Ederlezi' türküsünü yeniden seslendirecek olan Tuana izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.



EDERLEZİ NE DEMEK?

Ederlezi, Romanca bir kelime olup Hıdırellez anlamına geliyor. Adını Balkanlarda ve Dünya'nın dört bir yanında yaşayan Çingene’ler tarafından kutlanan bahar festivalinden alıyor.