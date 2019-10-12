O Ses Türkiye'de bloklama özelliği nedir? İşte O Ses Türkiye'nin format değişikliği
TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye, geçtiğimiz haftalarda yeni sezonu ile sevenlerine merhaba dedi. O Ses Türkiye'de yeni heyecan ve rekabet başlarken, bu sezon formatta yapılan "jüri bloklama özelliği" değişikliği, izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, O Ses Türkiye'de jüri bloklama özelliği nedir? Bloklama ne anlama gelir? İşte, merak edilenler.
Jüri koltuğunda Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın oturduğu O Ses Türkiye 2019 sezonu ile ekranlardaki yerini aldı. Türkiye'nin en iyi sesini arayan yarışma programında, bu sezon format değişikliğine gidildi. Daha önce sunucu Acun Ilıcalı'nın "bloklama" özelliğine yönelik bilgi verdiği format değişikliği, jüri arasında rekabeti arttıracak. İşte, O Ses Türkiye bloklama özelliği hakkında detaylar.
O SES TÜRKİYE BLOKLAMA ÖZELLİĞİ NEDİR?
O Ses Türkiye’nin yeni sezonunda jüri üyeleri bir yarışmacıya dönmesini istemedikleri diğer jüri üyelerini bloklayabilecek. Yaşanan değişikliği açıklayan Ilıcalı "Evet arkadaşlar, bu sene uygulamamız var. Jürimizin sayılı hakkı var, isterse diğer jüri üyesini bloklayabiliyor. Önünüzde butonlar var. Bu sizin belki de şampiyonluğa gidecek yolunuzu hazırlayacak. Bu butonla rakip jürileri bloklayabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı."
O SES TÜRKİYE HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
5 Ekim 2019 tarihinde başlayan O Ses Türkiye, cumartesi ve pazar akşamları TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.
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