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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 12.10.2019 - 19:36, Son Güncelleme:

O Ses Türkiye'de bloklama özelliği nedir? İşte O Ses Türkiye'nin format değişikliği

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O Ses Türkiye'de bloklama özelliği nedir? İşte O Ses Türkiye'nin format değişikliği

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye, geçtiğimiz haftalarda yeni sezonu ile sevenlerine merhaba dedi. O Ses Türkiye'de yeni heyecan ve rekabet başlarken, bu sezon formatta yapılan "jüri bloklama özelliği" değişikliği, izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, O Ses Türkiye'de jüri bloklama özelliği nedir? Bloklama ne anlama gelir? İşte, merak edilenler.

Jüri koltuğunda Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın oturduğu O Ses Türkiye 2019 sezonu ile ekranlardaki yerini aldı. Türkiye'nin en iyi sesini arayan yarışma programında, bu sezon format değişikliğine gidildi. Daha önce sunucu Acun Ilıcalı'nın "bloklama" özelliğine yönelik bilgi verdiği format değişikliği, jüri arasında rekabeti arttıracak. İşte, O Ses Türkiye bloklama özelliği hakkında detaylar.

O SES TÜRKİYE BLOKLAMA ÖZELLİĞİ NEDİR?

O Ses Türkiye’nin yeni sezonunda jüri üyeleri bir yarışmacıya dönmesini istemedikleri diğer jüri üyelerini bloklayabilecek. Yaşanan değişikliği açıklayan Ilıcalı "Evet arkadaşlar, bu sene uygulamamız var. Jürimizin sayılı hakkı var, isterse diğer jüri üyesini bloklayabiliyor. Önünüzde butonlar var. Bu sizin belki de şampiyonluğa gidecek yolunuzu hazırlayacak. Bu butonla rakip jürileri bloklayabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı."

O SES TÜRKİYE HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

5 Ekim 2019 tarihinde başlayan O Ses Türkiye, cumartesi ve pazar akşamları TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

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