O Ses Türkiye’de bir veda daha… Ebru Gündeş geri mi dönüyor?
O Ses Türkiye, her yeni sezon öncesi olduğu gibi bu yıl da jürideki değişikliklerle gündeme geliyor. İddialara göre, Gökhan Özoğuz’un ardından bir isim daha yarışmanın jüri üyeliğini bıraktı. Veda eden ismin yerine ise Ebru Gündeş’in geleceği söyleniyor. İşte, O Ses Türkiye ilgili son haberler…
O Ses Türkiye yarışmasının sempatik ismi Gökhan Özoğuz’un ayrılığının ardından Yıldız Tilbe de yarışmanın jüri koltuğuna veda etti. Yıldız Tilbe'nin yerine eşi Acun'dan izin isteyerek yarışmaya ara veren Ebru Gündeş'in geleceği iddia edildi.
SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU
Gökhan Özoğuz, programın yeni sezonunda jüri koltuğuna oturmayacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Özoğuz,
şu açıklamayı yapmıştı: 'Beni çok heyecanlandıran bir proje ile eş zamanlı olarak başlayacak yeni albümün kayıtları ve en önemlisi sizlerle konserlerde daha çok buluşabilmek için bu sene, 5 yıl boyunca keyifle yaptığım O Ses Türkiye’de yer almayacağım. Başta Acun ve Esat olmak üzere tüm Acun Medya ekibine, jürideki arkadaşlarıma ve bana 5 yıl boyunca müzikal olarak büyük deneyim yaşatan yarışmacı dostlarıma teşekkür ediyorum.'
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