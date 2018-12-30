O Ses Türkiye yılbaşı tanıtım fragmanı yayınlandı… İşte sahne alacak ünlüler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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30.12.2018 - 12:41, Son Güncelleme:

O Ses Türkiye yılbaşı tanıtım fragmanı yayınlandı… İşte sahne alacak ünlüler

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O Ses Türkiye yılbaşı tanıtım fragmanı yayınlandı… İşte sahne alacak ünlüler

O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel tanıtımı ekranlarda dönmeye başladı. 1 dakikayı aşan O Ses Türkiye yılbaşı özel fragmanında Demet Özdemir-Can yaman ikilisinden usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’na, çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’dan yükselen stand up'çı Doğu Demirkol’a pek çok ismin performansından görüntüler var. İşte, O Ses Türkiye yılbaşı programında sahne alacak isimler

Yılbaşı akşamı O Ses Türkiye'de büyük sürprizler var. Ünlü isimlerin sahne alacağı O Ses Türkiye'de yine bir yılbaşı klasiği yaşanacak. Seda Sayan, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz bu sefer ünlü isimleri yorumlayacak. Birbirinden ünlü isimlerin performanslarıyla O Ses Türkiye Yılbaşı Özel pazartesi akşamı 20:00'de TV8'de...

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne; Demet Özdemir, Can Yaman, Bensu Soral, Aslıhan Gürbüz, Caner Cindoruk, Beren Gökyıldız, Aytaç Şaşmaz, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Hazer Amani, Enis Arıkan, Doğu Demirkol, İrem Helvacıoğlu, Tarık Ünlüoğlu, Aydemir Akbaş, Kerem Alışık ve Ezgi Eyüboğlu konuk olacak.



GEÇEN SENE HANGİ İSİMLER KATILMIŞTI?

Bir gelenek halini alan O Ses Türkiye’de geçtiğimiz yıl; Cenk Tosun, Yılmaz Vural, Erkan Petekkaya, Halil Ergün, Kerem Tunçeri, Defne Samyeli, Pınar Deniz, Gizem Karaca, Ceyda Düvenci & Bülent Şakrak ve Tolga Sarıtaş sahne almıştır. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı programa Cem Yılmaz esprileri ile damga vururken, ünlü isimler sahne performanslarıyla parmak ısırtmıştı. Jüri üyeleri arasında büyük bir çekişmeye sahne olan yarışmada gecenin kazanan ismi Yıldız Tilbe olmuştu.

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