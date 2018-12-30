O Ses Türkiye yılbaşı tanıtım fragmanı yayınlandı… İşte sahne alacak ünlüler
O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel tanıtımı ekranlarda dönmeye başladı. 1 dakikayı aşan O Ses Türkiye yılbaşı özel fragmanında Demet Özdemir-Can yaman ikilisinden usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’na, çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’dan yükselen stand up'çı Doğu Demirkol’a pek çok ismin performansından görüntüler var. İşte, O Ses Türkiye yılbaşı programında sahne alacak isimler
Yılbaşı akşamı O Ses Türkiye'de büyük sürprizler var. Ünlü isimlerin sahne alacağı O Ses Türkiye'de yine bir yılbaşı klasiği yaşanacak. Seda Sayan, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz bu sefer ünlü isimleri yorumlayacak. Birbirinden ünlü isimlerin performanslarıyla O Ses Türkiye Yılbaşı Özel pazartesi akşamı 20:00'de TV8'de...
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne; Demet Özdemir, Can Yaman, Bensu Soral, Aslıhan Gürbüz, Caner Cindoruk, Beren Gökyıldız, Aytaç Şaşmaz, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Hazer Amani, Enis Arıkan, Doğu Demirkol, İrem Helvacıoğlu, Tarık Ünlüoğlu, Aydemir Akbaş, Kerem Alışık ve Ezgi Eyüboğlu konuk olacak.
GEÇEN SENE HANGİ İSİMLER KATILMIŞTI?
Bir gelenek halini alan O Ses Türkiye’de geçtiğimiz yıl; Cenk Tosun, Yılmaz Vural, Erkan Petekkaya, Halil Ergün, Kerem Tunçeri, Defne Samyeli, Pınar Deniz, Gizem Karaca, Ceyda Düvenci & Bülent Şakrak ve Tolga Sarıtaş sahne almıştır. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı programa Cem Yılmaz esprileri ile damga vururken, ünlü isimler sahne performanslarıyla parmak ısırtmıştı. Jüri üyeleri arasında büyük bir çekişmeye sahne olan yarışmada gecenin kazanan ismi Yıldız Tilbe olmuştu.
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