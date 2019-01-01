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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.01.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

O Ses Türkiye yılbaşı özel gecesinin birincisi kim oldu?

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O Ses Türkiye yılbaşı özel gecesinin birincisi kim oldu?

O Ses Türkiye yılbaşı özel programında bu kez birbirinden ünlü isimler şarkı söylemek için sahnedeydiler. Her yıl olduğu gibi bu yılda ekranların yıldız oyuncuları O Ses Türkiye sahnesinde izleyiciyle buluştu. Ünlü isimleri takımına alarak şampiyon olan ismi ise Acun Ilıcalı açıkladı. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı özel programının şampiyonu olan jürisini Acun Ilıcalı açıkladı.

Her yıl bir gelenek haline gelen O Ses Türkiye’nın bu seneki yılbaşı özel bölümüne; Demet Özdemir, Can Yaman, Bensu Soral, Aslıhan Gürbüz, Caner Cindoruk, Beren Gökyıldız, Aytaç Şaşmaz, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Hazer Amani, Enis Arıkan, Doğu Demirkol, İrem Helvacıoğlu, Tarık Ünlüoğlu, Aydemir Akbaş, Kerem Alışık ve Ezgi Eyüboğlu konuk oldu.

Birbirinden ünlü isimlerin müzik yeteneklerini sergilediği O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel bölümü sonunda jüri üyelerinden biri şampiyon oldu. O Ses Türkiye yılbaşı özel programının şampiyonu olan jürisini Acun Ilıcalı açıkladı. Seda Sayan ile son ikiye kalan Hadise, yılbaşı özel bölümünün şampiyonu oldu. Hadise, çapraz düellolarda yarışmacılarından birini koruma altına alabilecek.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL BÖLÜMÜ PERFORMANSLARI

Enis Arıkan - Everyway That I Can

O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde sahneye çıkan Enis Arıkan, Everyway That I Can şarkısını seslendirdi.

O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde muhteşem performansıyla büyük alkış alan Enis Arıkan, tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı. Müthiş bir sahne şovuna imza atan Enis Arıkan izleyenlerden büyük alkış aldı. Stüdyodaki izleyicilerin isteği ile Enis Arıkan performansını tekrarladı...

Doğu Demirkol - Maalesef

O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde sahneye çıkan Doğu Demirkol, Maalesef şarkısını seslendirdi.

O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde performans sergileyen Doğu Demirkol, tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı. Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin eski yarışmacılarından olan Doğu Demirkol'un anlattıkları izleyenleri kahkahaya boğdu.

Bensu Soral - Ben Ağlamazken

O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde sahneye çıkan Bensu Soral, Ben Ağlamazken şarkısını seslendirdi.
Bensu Soral, O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde sergilediği performansla tüm jüri üyelerini döndüren isimlerden biri oldu. Rap müziğe olan ilgisi ile bilinen Bensu Soral'ın O Ses Türkiye sahnesindeki performansı büyük alkış aldı. Bensu Soral, stüdyodaki izleyenlerin isteği ile performansını ikinci kez sergiledi.

Demet Özdemir & Can Yaman - Gamzelim

O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde sahneye çıkan Demet Özdemir & Can Yaman, Gamzelim şarkısını seslendirdi.
O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde birlikte performans sergileyen Demet Özdemir & Can Yaman, tüm jüri üyelerini döndürdü. Demet Özdemir & Can Yaman ikilisini takımlarına dahil etmek isteyen jüri üyeleri kendi aralarında mücadele etti. Beyazıt Öztürk ile Can Yaman arasındaki diyalog izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Beren Gökyıldız - Shape of You

O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde sahneye çıkan Beren Gökyıldız, Shape of You şarkısını seslendirdi. O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde performansını sergileyen Beren Gökyıldız, tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı. Yaşına rağmen oyunculuktaki başarısı ile milyonların sevgisini kazanan Beren Gökyıldız, O Ses Türkiye'deki performansıyla da büyük beğeni aldı.

Tarık Ünlüoğlu - Çok Yorgunum

O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde sahneye çıkan Tarık Ünlüoğlu, Çok Yorgunum şarkısını seslendirdi.
O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde performans sergileyen usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı. Performansı ile büyük alkış alan Tarık Ünlüoğlu ile Beyazıt Öztürk'ün düeti de büyük beğeni aldı.

Ezgi Eyüboğlu - Masum Değiliz

O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde sahneye çıkan Ezgi Eyüboğlu, Masum Değiliz şarkısını seslendirdi.
O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde performans sergileyen Ezgi Eyüboğlu, jüri üyelerinden Murat Boz ve Hadise'yi döndürmeyi başardı.

Caner Cindoruk - Sevince

O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde sahneye çıkan Caner Cindoruk, Sevince şarkısını seslendirdi.
Caner Cindoruk, O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde sergilediği performansla Seda Sayan, Hadise ve Beyazıt Öztürk'ü döndürmeyi başardı.

Aslıhan Gürbüz - Aldatıldık

O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde sahneye çıkan Aslıhan Gürbüz, Aldatıldık şarkısını seslendirdi. O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde sergilediği performansla büyük beğeni alan Aslıhan Gürbüz; Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ü döndürmeyi başardı.

Aydemir Akbaş - Oy Dingana Dingana

O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde sahneye çıkan Aydemir Akbaş, Oy Dingana Dingana şarkısını seslendirdi. O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde performansıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatan usta oyuncu Aydemir Akbaş, tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı. İzleyicilerden büyük alkış alan Aydemir Akbaş, jüri seçimiyle de şaşırttı. Kimseyi üzmek istemediğini söyleyen Aydemir Akbaş, jüri seçimini yazı-tura ile belirledi.

Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani, Somer Sivrioğlu - Mazeretim Var

O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde sahneye çıkan Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu, Mazeretim Var şarkısını seslendirdi.MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu, O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde sergiledikleri performansla tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı. MasterChef Türkiye jürisi ile O Ses Türkiye jürisi arasındaki atışma ise izleyenleri kahkahaya boğdu.

Aytaç Şaşmaz- Cambaz

O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde sahneye çıkan Aytaç Şaşmaz, Cambaz şarkısını seslendirdi. O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde performansını sergileyen Aytaç Şaşmaz; Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Murat Boz'u döndürmeyi başardı. Murat Boz'un takımına katmak için düet teklif ettiği Aytaç Şaşmaz, performansını bir kez de Murat Boz'la tekrarladı. Aytaç Şaşmaz, jüri seçiminde ise verdiği karar ile ters köşe yaptı.

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