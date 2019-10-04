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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
04.10.2019 - 19:40, Son Güncelleme:

O Ses Türkiye yeni sezon ne zaman başlayacak? Format değişti!

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O Ses Türkiye yeni sezon ne zaman başlayacak? Format değişti!

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin yeni sezonu için geri sayım başladı. Sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmanın yeni sezon yayın tarihini duyurup jüri üyeleri ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Jüri üyesi değişmeyen yarışmanın formatında değişikliğe gidildi. Peki, O Ses Türkiye yeni sezon ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye hangi gün? İşte, O Ses Türkiye'nin yeni sezonu hakkında bilgiler.

Türkiye'nin en yetenekli şarkıcısını bulmak için ön elemelerin tamamlandığı O Ses Türkiye yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Sevilen yarışmanın bu seneki jüri üyelerinde bir değişiklik yapılmadı. O ses Türkiye'de yeni sezonda da Seda Sayan, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Hadise jüri üyeliği yapmaya devam edecek. Ancak yarışmanın formatında değişikliğe gidildi. Peki, O Ses Türkiye'nin yeni formatı nasıl olacak?

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin 9. yeni sezon ilk bölümü ise 5 Ekim Cumartesi akşamı 20.00'de ekranlarda olacak.

JÜRİ ÜYELERİ DEĞİŞMEDİ

5 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelecek 'O Ses Türkiye'de, jüri üyeleri yine Beyazıt Öztürk, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz olacak.
Acun Ilıcalı, bundan sonra yarışmada 'Jüri bloklama butonu' olacağını açıkladı.

MURAT BOZ'DAN İDDİALI AÇIKLAMA

Yarışmaya kısa süre kala geçtiğimiz yılın şampiyonu jüri üyesi Murat Boz iddialı açıklamalarda bulundu. Murat Boz, şunları söyledi;
'Bu sezon çok iyi sesler var. Daha çekişmeli bir sezon geçecek gibi görünüyor. Birinci belli. Arkadaşlarımın ikincilik, üçüncülük ve sonunculuk mücadelesini izlemek çok keyifli olacak.

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