O Ses Türkiye yeni sezon ne zaman başlayacak? Format değişti!
TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin yeni sezonu için geri sayım başladı. Sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmanın yeni sezon yayın tarihini duyurup jüri üyeleri ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Jüri üyesi değişmeyen yarışmanın formatında değişikliğe gidildi. Peki, O Ses Türkiye yeni sezon ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye hangi gün? İşte, O Ses Türkiye'nin yeni sezonu hakkında bilgiler.
Türkiye'nin en yetenekli şarkıcısını bulmak için ön elemelerin tamamlandığı O Ses Türkiye yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Sevilen yarışmanın bu seneki jüri üyelerinde bir değişiklik yapılmadı. O ses Türkiye'de yeni sezonda da Seda Sayan, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Hadise jüri üyeliği yapmaya devam edecek. Ancak yarışmanın formatında değişikliğe gidildi. Peki, O Ses Türkiye'nin yeni formatı nasıl olacak?
YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin 9. yeni sezon ilk bölümü ise 5 Ekim Cumartesi akşamı 20.00'de ekranlarda olacak.
JÜRİ ÜYELERİ DEĞİŞMEDİ
5 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelecek 'O Ses Türkiye'de, jüri üyeleri yine Beyazıt Öztürk, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz olacak.
Acun Ilıcalı, bundan sonra yarışmada 'Jüri bloklama butonu' olacağını açıkladı.
MURAT BOZ'DAN İDDİALI AÇIKLAMA
Yarışmaya kısa süre kala geçtiğimiz yılın şampiyonu jüri üyesi Murat Boz iddialı açıklamalarda bulundu. Murat Boz, şunları söyledi;
'Bu sezon çok iyi sesler var. Daha çekişmeli bir sezon geçecek gibi görünüyor. Birinci belli. Arkadaşlarımın ikincilik, üçüncülük ve sonunculuk mücadelesini izlemek çok keyifli olacak.
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