O Ses Türkiye yeni bölümü neden yok? Yılbaşı özel konukları kimler?
TV8 yayın akışında O Ses Türkiye yeni bölümü yerine yılbaşı özel bölümünün yer alması, kafalarda soru işareti bıraktı. Peki, O Ses Türkiye yeni bölümü neden yok? Yılbaşı özel konukları kimler?
Yılbaşı sonrası pek çok program ve dizi yayın akışına ara verdi, bunlardan biri de TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye oldu. Jüri üyeliğini Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk’ün yaptığı O Ses Türkiye, en son yılbaşı özel bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Tv8’in 13 Ocak tarihli yayın akışına göre. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü kaçıranlar için bir kez daha yayınlanacak. Peki, O Ses Türkiye yeni bölümü neden yok? Yılbaşı özel konukları kimler?
YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Reklam anlaşmaları ve planlamaların belirlenmesi sebebiyle her yeni yıl girişinde birkaç hafta ara veren diziler, bu yıl da aynı süreci yaşıyor. O Ses Türkiye yeni bölümlerinin ocak ayının son hafta itibariyle başlaması bekleniyor.
YILBAŞI ÇÖZEL KONUKLARI KİMLER?
Her yıl bir gelenek haline gelen O Ses Türkiye’nın bu seneki yılbaşı özel bölümüne; Demet Özdemir, Can Yaman, Bensu Soral, Aslıhan Gürbüz, Caner Cindoruk, Beren Gökyıldız, Aytaç Şaşmaz, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Hazer Amani, Enis Arıkan, Doğu Demirkol, Tarık Ünlüoğlu, Aydemir Akbaş, Kerem Alışık ve Ezgi Eyüboğlu konuk oldu.
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