O Ses Türkiye yarışmasında kedi sürprizi!

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından paylaştığı videoyla takipçilerini güldürdü. O Ses Türkiye'nin çekimleri sırasında stüdyosuna giren kedi uzun süre etrafını izledi.

Ilıcalı ve jüri üyelerinin dikkatini çeken kedinin ne yapacağı merak konusu oldu. Bir süre etrafta dolaşan kedi daha sonra ise Hadise'nin yanına giderek oturdu. O anları cep telefonu kamerasında çeken Ilıcalı ise "Hadise'yi seçiyor" diye anons yaptı.