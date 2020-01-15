O Ses Türkiye yarışmasında kedi sürprizi!
O Ses Türkiye yarışmasının yeni bölüm çekimleri sırasında ilginç anlar yaşandı. O Ses Türkiye stüdyosuna giren bir kedi herkesin ilgi odağı oldu. Kedi jüri üyelerinden Hadise'nin yanına gidince, Acun Ilıcalı "Hadise'yi seçiyor" diye anons yaptı.
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından paylaştığı videoyla takipçilerini güldürdü. O Ses Türkiye'nin çekimleri sırasında stüdyosuna giren kedi uzun süre etrafını izledi.
Ilıcalı ve jüri üyelerinin dikkatini çeken kedinin ne yapacağı merak konusu oldu. Bir süre etrafta dolaşan kedi daha sonra ise Hadise'nin yanına giderek oturdu. O anları cep telefonu kamerasında çeken Ilıcalı ise "Hadise'yi seçiyor" diye anons yaptı.
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