O Ses Türkiye yarışmasına damga vuran Tuana Şahin kimdir, kimi seçti?
Tuana Şahin, O Ses Türkiye yarışmasının 21 Aralık tarihli bölümüne damga vuran isim oldu. 'Ederlezi' şarkısını seslendiren Tuana Şahin, performansıyla tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı, seçtiği ismi ise söylediği şarkıyla açıkladı. Peki, O Ses Türkiye jüri üyelerini derinden etkileyen Tuana Şahin kimdir, kimi seçti?
Tüm jüri üyelerinin dönmesi ile başlayan ikna süreci ardından. Tuana Şahin kararını açıkladı. Şahin, Murat Boz’un "ben özledim galiba" şarkısını söyleyerek seçimini belirtti.
MasterChef’in, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel olarak Üsküdar’daki Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret etmişti. Merkezde eğitim gören Tuana, söylediği Balkan şarkısı Ederlezi ile hem ünlü şefleri hem de izleyenleri derinden etkilemişti. Aslen Ordulu olan 18 yaşındaki Tuana Şahin, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesinde okuyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle