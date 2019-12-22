O Ses Türkiye yarışmasına damga vuran Tuana Şahin kimdir, kimi seçti?

Tüm jüri üyelerinin dönmesi ile başlayan ikna süreci ardından. Tuana Şahin kararını açıkladı. Şahin, Murat Boz’un "ben özledim galiba" şarkısını söyleyerek seçimini belirtti.

MasterChef’in, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel olarak Üsküdar’daki Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret etmişti. Merkezde eğitim gören Tuana, söylediği Balkan şarkısı Ederlezi ile hem ünlü şefleri hem de izleyenleri derinden etkilemişti. Aslen Ordulu olan 18 yaşındaki Tuana Şahin, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesinde okuyor.