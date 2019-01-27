O Ses Türkiye yarışmacısı Umut Kaç kimdir?
O Ses Türkiye’de finale kalan isimlerden biri de Umut Kaç oldu. Kendine has tarzıyla ön plana çıkan Umut Kaç, dış görünüşü itibariyle Kazım Koyuncu’ya benzetilmişti. Peki, O Ses Türkiye yarışmacısı Umut Kaç kimdir?
O Ses Türkiye’de finale kadar kalmayı başaran Umut Kaç, yarışmaya ‘Allı Turnam’ türküsüyle katılmıştı. Sesiyle dört jüri üyesini de etkilemeyi başaran yarışmacı büyük alkış toplamış, jüri üyeleri övgü dolu cümleler kullanmıştı. Karar aşamasına gelindiğinde ise Anıl Şimşek, O Ses Türkiye'deki yoluna Beyazıt Öztürk ile devam ettiğini açıklamıştı. Beyazıt Öztürk’ün takımında yer alan Umut Kaç yarışmanın favorileri arasında gösteriliyor. Umut Kaç aslen Tuncelilidir.
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