O Ses Türkiye yarışmacısı Gülce Kahtalı kimdir?
Gülce Kahtalı, O Ses Türkiye’nin finalistlerinden biri oldu. O Ses Türkiye'de binlerce kişi arasından sıyrılan Gülce Kahtalı, Beyazıt Öztürk’ün ekibine dahil olmuştu. Peki, O Ses Türkiye yarışmacısı Gülce Kahtalı kimdir, kaç yaşında?
O Ses Türkiye’de finale kadar kalmayı başaran Gülce Kahtalı, yarışmaya Şebnem Ferah’ın Yağmurlar şarkısıyla katılmıştı. O Ses Türkiye yarışmasına İstanbul'dan katılan Gülce Kahtalı, sesiyle adeta büyüledi. Sergilediği performansla 4 jüri üyesini de döndürmeyi başaran 22 yaşındaki yarışmacı, jüriden büyük övgü aldı.
Gülce Kahtalı, yoğun istek üzerine bir şarkı da Murat Boz ile birlikte söylemişti. İkilinin muhteşem düeti hem jüri üyelerine hem de stüdyodakilere keyifli anlar yaşamıştı.
Karar aşamasına gelindiğinde genç yarışmacı O Ses Türkiye'ye Beyazıt Öztürk ile devam ettiğini açıkladı.
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