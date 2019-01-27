O Ses Türkiye yarışmacısı Anıl Şimşek kimdir, kaç yaşında?
O Ses Türkiye’de finale kalan isimlerden biri de Anıl Şimşek oldu. Gerek sesiyle gerekse dans şovuyla jüri üyelerini etkilemeyi başaran Anıl Şimşek, kendine has tarzıyla ekran karşısındakilerin de dikkatini çekti. Peki, Anıl Şimşek kimdir?
O Ses Türkiye’de finale kadar kalmayı başaran Anıl Şimşek, yarışmaya Uptown Funk şarkısıyla katılmıştı. 2014 yılında da O Ses Türkiye'de sahne alan Anıl Şimşek, eski görüntüleri verilince duygusal anlar yaşamıştı. 1991 yılında dünyaya gelen ve hayatının büyük bir kısmı Almanya’da geçen Anıl Şimşek, ailesinin isteğiyle üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul’a döndü. Sesiyle dört jüri üyesini de etkilemeyi başaran yarışmacı büyük alkış toplamıştı. Karar aşamasına gelindiğinde ise Anıl Şimşek, O Ses Türkiye'deki yoluna Hadise ile devam ettiğini açıklamıştı.
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