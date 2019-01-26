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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
26.01.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

O Ses Türkiye yarı finale kalanlar kimdir?

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O Ses Türkiye yarı finale kalanlar kimdir?

O Ses Türkiye'de yarı finale kalan isimler belli oldu. 26 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanacak olan bölümde yarı finale kalanların yarışacağı O Ses Türkiye, finale adım adım gidecek. Peki, O Ses Türkiye'de yarı finale kalanlar kimler olacak? İşte, o isimler hakkında bazı bilgiler

O Ses Türkiye, bu akşam yarı final heyecanıyla ekranlarda olacak. Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün kadrosunda bulunan yarışmacıların performans göstereceği O Ses Türkiye'nin final aşamasında, en iyi performans gösteren isimler, final etabına gidecek. Peki, hangi jüri üyesinin takımında kimler yer alıyor? İşte, o isimler

O SES TÜRKİYE'DE YARI FİNALE KALANLAR KİM OLDU?

O Ses Türkiye'de jüri üyelerinin takımlarında kalan isimler şu şekilde;

Hadise'nin takımında; Dön Desem şarkısı ile ön plana çıkan Arif Erdoğan, Uptown Funk şarkısıyla dikkat çeken Anıl Şimşek ve Paramparça şarkısıyla performans sergileyen Cenk Baş yarı finale kaldı.

Murat Boz'un takımında; Ferat Üngür, Naz Dej, Bartu Gürhan ve Erdem Ocak yarı finale kalan isimler arasında yer aldı.

Seda Sayan'ın takımında; Sergio Gürlek, Bahar Araç yarı finale kaldı.

Beyazıt Öztürk'ün takımında; Barış ve Baran Solar, Umut Kaç ve Gülce Kahtalı yarı finale adını yazdıran isimler arasında yer almıştı.

 

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