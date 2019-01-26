O Ses Türkiye yarı finale kalanlar kimdir?
O Ses Türkiye'de yarı finale kalan isimler belli oldu. 26 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanacak olan bölümde yarı finale kalanların yarışacağı O Ses Türkiye, finale adım adım gidecek. Peki, O Ses Türkiye'de yarı finale kalanlar kimler olacak? İşte, o isimler hakkında bazı bilgiler
O Ses Türkiye, bu akşam yarı final heyecanıyla ekranlarda olacak. Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün kadrosunda bulunan yarışmacıların performans göstereceği O Ses Türkiye'nin final aşamasında, en iyi performans gösteren isimler, final etabına gidecek. Peki, hangi jüri üyesinin takımında kimler yer alıyor? İşte, o isimler
O SES TÜRKİYE'DE YARI FİNALE KALANLAR KİM OLDU?
O Ses Türkiye'de jüri üyelerinin takımlarında kalan isimler şu şekilde;
Hadise'nin takımında; Dön Desem şarkısı ile ön plana çıkan Arif Erdoğan, Uptown Funk şarkısıyla dikkat çeken Anıl Şimşek ve Paramparça şarkısıyla performans sergileyen Cenk Baş yarı finale kaldı.
Murat Boz'un takımında; Ferat Üngür, Naz Dej, Bartu Gürhan ve Erdem Ocak yarı finale kalan isimler arasında yer aldı.
Seda Sayan'ın takımında; Sergio Gürlek, Bahar Araç yarı finale kaldı.
Beyazıt Öztürk'ün takımında; Barış ve Baran Solar, Umut Kaç ve Gülce Kahtalı yarı finale adını yazdıran isimler arasında yer almıştı.
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