O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye hangi günler yayınlanıyor?
O Ses Türkiye, yeni sezona 6 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak olan bölümle başlıyor. Beyazıt Öztürk, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz'un jüri üyeliğini gerçekleştireceği O Ses Türkiye'nin sunucu koltuğunda ise Acun Ilıcalı yer alacak. 4 jüri üyesinin kendi takımları için seçim yapacağı yarışmada, en hızlı karar veren isim, en iyi yarışmacıları takımına dahil edecek. İşte O Ses Türkiye'nin yayınlanacağı günler ve ilk bölüm hakkında bazı bilgiler
O Ses Türkiye, yeni jüri üyeleriyle 6 Ekim Cumartesi günü yeni sezona merhaba diyecek. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla yayın hayatına devam eden yarışmada, 2 yeni jüri üyesi koltuklardaki yerini alacak. Peki, O Ses Türkiye ne zaman ve hangi günler yayınlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
O SES TÜRKİYE HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?
Geçtiğimiz sezon hafta üç gün izleyici karşısına çıkan O Ses Türkiye, bu sezon TV 8 yayın akışında yer alan bilgilere göre yine cumartesi ve pazar günleri ekranlarda olacak. Bu günlere ek olarak üçüncü gün olarak salı gününün O Ses Türkiye günü olarak belirlenmesi bekleniyor.
O SES TÜRKİYE'DE ZAM DOPİNGİ
Önceki yıl jüri üyelerine bölüm başı 60 bin lira ücret ödeyen Acun Ilıcalı'nın, bu yıl fiyatı 70 bin liraya çıkardığı öğrenildi. Programın flaş transferi Beyazıt Öztürk’ün diğerlerinden farklı olarak 90 bin lira alacağı öğrenildi.
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