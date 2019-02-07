O Ses Türkiye ile tanındı: Anıl Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli?
O Ses Türkiye yarışmasıyla ismini duyuran Anıl Şimşek, Tarkan’ın 'Şımarık' şarkısını yeniden seslendirdi. Almanya’da yetişen Anıl Şimşek, gerek sesiyle gerekse dans şovuyla O Ses Türkiye’nin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Peki, yarışmada finale kadar kalmayı başaran Anıl Şimşek kimdir, kaç yaşında?
Anıl Şimşek, 1991 yılında dünyaya geldi ve hayatının büyük bir kısmı Almanya’da geçirdi. Üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul’a döndü. 2014 yılında da O Ses Türkiye'ye katılan Anıl Şimşek, 2018-2019 sezonunda finale kadar kaldı. Anıl Şimşek, O Ses Türkiye'de Hadise’nin takımında yer alıyordu. Şimşek, Hadise’yi seçme nedenini şu sözlerle anlatmıştı: “Hadise’ye 15 yaşımdan beri hayrandım, çok seviyorum Hadise’yi ben. Her şeyini takip ettim ben. Kendimi Hadise’ye, Tarkan’a daha yakın hissediyorum.”
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