O Ses Türkiye finali ne zaman? O Ses Türkiye ne zaman bitecek?
İlgi gören şarkı yarışması O Ses Türkiye'de büyük finale haftalar kaldı. Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın jüri koltuğunda oturduğu Türkiye'nin en iyi sesi olmak için yarışmacıların mücadele ettiği yarışmada final tarihi belli oldu. Yarışmada birinci seçilen isim büyük ödülü almaya hak kazanacak. Peki, O Ses Türkiye finali ne zaman? O Ses Türkiye ne zaman bitecek? İşte, O Ses Türkiye final tarihi ile ilgili merak edilen detaylı bilgiler.
TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen yarışma programı O Ses Türkiye'de büyük final için geri sayım başladı. Ekim ayında yeni sezonu başlayan O Ses Türkiye'nin bitmesine kısa süre kala, şampiyonluk yarışı da giderek kızıştı. Türkiye'nin en iyi sesinin belli olacağı yarışmada bir isim büyük ödülü kazanarak O Ses Türkiye şampiyonu olacak. Peki, O Ses Türkiye 2019 şampiyonu ne zaman belli olacak? O Ses Türkiye final tarihi ne zaman? İşte, ayrıntılar.
O SES TÜRKİYE NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
O Ses Türkiye'nin 9. sezon finali formatta bir değişiklik olmazsa sms oylaması ile belirlenecek. O Ses Türkiye'nin 28 Ocak 2020 Salı günkü bölümünde 2. tur heyecanı yaşanacak.
4'erli ve 5'erli gruplar halinde performanslarını sergileyecek olan yarışmacılardan başarılı olanlar yarı finale yükselecek. O Ses Türkiye finalinin ise 15 Şubat akşamı gerçekleşmesi bekleniyor.
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