O Ses Türkiye finali ne zaman? O Ses Türkiye ne zaman bitecek?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen yarışma programı O Ses Türkiye'de büyük final için geri sayım başladı. Ekim ayında yeni sezonu başlayan O Ses Türkiye'nin bitmesine kısa süre kala, şampiyonluk yarışı da giderek kızıştı. Türkiye'nin en iyi sesinin belli olacağı yarışmada bir isim büyük ödülü kazanarak O Ses Türkiye şampiyonu olacak. Peki, O Ses Türkiye 2019 şampiyonu ne zaman belli olacak? O Ses Türkiye final tarihi ne zaman? İşte, ayrıntılar.

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

O Ses Türkiye'nin 9. sezon finali formatta bir değişiklik olmazsa sms oylaması ile belirlenecek. O Ses Türkiye'nin 28 Ocak 2020 Salı günkü bölümünde 2. tur heyecanı yaşanacak.

4'erli ve 5'erli gruplar halinde performanslarını sergileyecek olan yarışmacılardan başarılı olanlar yarı finale yükselecek. O Ses Türkiye finalinin ise 15 Şubat akşamı gerçekleşmesi bekleniyor.