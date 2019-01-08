O Ses Türkiye bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman?
O Ses Türkiye yarışmasının akıbeti merak konusu oldu. Tv8’in bu haftaki yayın akışında yer almayan O Ses Türkiye, en son ünlü isimlerin yarıştığı yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelmişti. Peki, O Ses Türkiye bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman?
Sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği, jüri koltuğunda Hadise, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Murat Boz’un oturduğu O Ses Türkiye'nin yeni bölümlerinin yayınlanmaması sevenlerini meraklandırdı. Peki, O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Her sene olduğu gibi bu yıl da yılbaşı sonrası dizi ve bazı programlar ekran macerasına ara verdi. Ara verilen yapımlardan biri de O Ses Türkiye oldu. Yılbaşı gecesi ünlü isimleri sahnesinde ağırlayan O Ses Türkiye, kısa bir süre sonra düellolarıyla kaldığı yerden devam edecek. O Ses Türkiye yılbaşı özel programının şampiyonu Hadise olmuştu. Hadise, çapraz düellolarda yarışmacılarından birini koruma altına alabilecek.
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