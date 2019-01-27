O Ses Türkiye birincisi kim olacak? İşte, O Ses Türkiye finalistleri
O Ses Türkiye’nin büyük finali için nefesler tutuldu. Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise ve Seda Sayan’ın jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye’nin 2018-2019 sezonu şampiyonu bu akşam belli olacak. Peki, O Ses Türkiye birincisi kim olacak? İşte, O Ses Türkiye finalistleri
O Ses Türkiye birincisi belli oluyor. Aylardır mücadele eden yarışmacılardan biri hem 2018-2019 sezonunu birinci unvanına hem de büyük ödüle sahip olacak. O Ses Türkiye yarı finalde sahneye çıkan yarışmacılar arasından halk oylamasıyla finale çıkacak isimler 26 Ocak Cumartesi belli oldu. Seda Sayan'ın ekibinden kimse finale kalmayı başaramazken; Murat Boz'un 2, Hadise'nin 1, Beyaz Öztürk'ün ise 3 yarışmacısı finalist oldu.Peki, O Ses Türkiye birinciliği için kimler yarışacak?
Beyazıt Öztürk;
Gülce Kahtalı,
Barış ve Baran Solar,
Umut Kaç
Murat Boz;
Bartu Gürhan,
Ferat Üngür
Hadise;
Anıl Şimşek
Seda Sayan;
Hiçbir yarışmacısı finale katılamadı
O Ses Türkiye final bölümü 27 Ocak Pazar saat 20:00’da başlayacak.
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