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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.01.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

O Ses Türkiye birincisi kim olacak? İşte, O Ses Türkiye finalistleri

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O Ses Türkiye birincisi kim olacak? İşte, O Ses Türkiye finalistleri

O Ses Türkiye’nin büyük finali için nefesler tutuldu. Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise ve Seda Sayan’ın jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye’nin 2018-2019 sezonu şampiyonu bu akşam belli olacak. Peki, O Ses Türkiye birincisi kim olacak? İşte, O Ses Türkiye finalistleri

O Ses Türkiye birincisi belli oluyor. Aylardır mücadele eden yarışmacılardan biri hem 2018-2019 sezonunu birinci unvanına hem de büyük ödüle sahip olacak. O Ses Türkiye yarı finalde sahneye çıkan yarışmacılar arasından halk oylamasıyla finale çıkacak isimler 26 Ocak Cumartesi belli oldu. Seda Sayan'ın ekibinden kimse finale kalmayı başaramazken; Murat Boz'un 2, Hadise'nin 1, Beyaz Öztürk'ün ise 3 yarışmacısı finalist oldu.Peki, O Ses Türkiye birinciliği için kimler yarışacak?

Beyazıt Öztürk;

Gülce Kahtalı,

Gülce Kahtalı kimdir
Gülce Kahtalı kimdir?

Barış ve Baran Solar,

Barış ve Baran Solar kimdir
Barış ve Baran Solar kimdir?

Umut Kaç

Umut Kaç kimdir
Umut Kaç kimdir?

Murat Boz;

Bartu Gürhan,

Bartu Gülhan kimdir
Bartu Gülhan kimdir?

Ferat Üngür

Ferat Üngür kimdir
Ferat Üngür kimdir?

Hadise;

Anıl Şimşek

Anıl Şimşek kimdir, kaç yaşında
Anıl Şimşek kimdir, kaç yaşında?

Seda Sayan;

Hiçbir yarışmacısı finale katılamadı

O Ses Türkiye final bölümü 27 Ocak Pazar saat 20:00’da başlayacak.

 

 

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