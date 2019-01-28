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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
28.01.2019 - 00:28, Son Güncelleme:

O Ses Türkiye 2019 şampiyonu kim oldu? İşte bu yılın O Ses Türkiye birincisi

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O Ses Türkiye 2019 şampiyonu kim oldu? İşte bu yılın O Ses Türkiye birincisi

O Ses Türkiye 2019 şampiyonu sergilenen müthiş performansların ardından belli oldu. Bu sezon müthiş performansların sergilendiği O Ses Türkiye yarışmasında finale kalan isimler belli olmuştu. Söylenen son şarkıların ardından O Ses Türkiye'de 2019 yılının şampiyonu yapılan halk oylamasıyla birlikte belli oldu. Peki, O Ses Türkiye 2019 şampiyonu kim oldu? İşte bu yılın O Ses Türkiye birincisi.

Ekranların heyecan dolu müzik yarışması O Ses Türkiye'de bu akşam müthiş bir final heyecanı yaşandı. Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise ve Seda Sayan’ın jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye’nin 2018-2019 sezonu şampiyonu gerçekleşen halk oylamasının ardından belli oldu. İşte, O Ses Türkiye 2019 şampiyonu olan isim.

O SES TÜRKİYE 2019 ŞAMPİYONU

O Ses Türkiye yarışmasının 2019 yılı şampiyonu gerçekleşen final gecesiyle birlikte belli oldu. Finale kalan Gülce Kahtalı, Barış-Baran Solar kardeşler, Umut Kaç, Bartu Gürhan, Ferat Üngür ve Anıl Şimşek olmuştu.

Halk tarafından gerçekleşen SMS oylamasıyla birlikte O Ses Türkiye 2018-2019 sezonunun şampiyonu Murat Boz'un takımından Ferat Üngür oldu. 

FİNALE KALAN İSİMLER

Beyazıt Öztürk'ün takımı 

Gülce Kahtalı,

Barış ve Baran Solar,

Umut Kaç 

Murat Boz'un takımı

Bartu Gülhan,

Ferat Üngür

Hadise'nin takımı

Anıl Şimşek

Seda Sayan

Hiçbir yarışmacısı finale katılamadı

O Ses Türkiye şampiyonu Ferat Üngür kimdir
O Ses Türkiye şampiyonu Ferat Üngür kimdir
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