O Ses Türkiye 2019 şampiyonu kim oldu? İşte bu yılın O Ses Türkiye birincisi
O Ses Türkiye 2019 şampiyonu sergilenen müthiş performansların ardından belli oldu. Bu sezon müthiş performansların sergilendiği O Ses Türkiye yarışmasında finale kalan isimler belli olmuştu. Söylenen son şarkıların ardından O Ses Türkiye'de 2019 yılının şampiyonu yapılan halk oylamasıyla birlikte belli oldu. Peki, O Ses Türkiye 2019 şampiyonu kim oldu? İşte bu yılın O Ses Türkiye birincisi.
Ekranların heyecan dolu müzik yarışması O Ses Türkiye'de bu akşam müthiş bir final heyecanı yaşandı. Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise ve Seda Sayan’ın jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye’nin 2018-2019 sezonu şampiyonu gerçekleşen halk oylamasının ardından belli oldu. İşte, O Ses Türkiye 2019 şampiyonu olan isim.
O SES TÜRKİYE 2019 ŞAMPİYONU
O Ses Türkiye yarışmasının 2019 yılı şampiyonu gerçekleşen final gecesiyle birlikte belli oldu. Finale kalan Gülce Kahtalı, Barış-Baran Solar kardeşler, Umut Kaç, Bartu Gürhan, Ferat Üngür ve Anıl Şimşek olmuştu.
Halk tarafından gerçekleşen SMS oylamasıyla birlikte O Ses Türkiye 2018-2019 sezonunun şampiyonu Murat Boz'un takımından Ferat Üngür oldu.
FİNALE KALAN İSİMLER
Beyazıt Öztürk'ün takımı
Gülce Kahtalı,
Barış ve Baran Solar,
Umut Kaç
Murat Boz'un takımı
Bartu Gülhan,
Ferat Üngür
Hadise'nin takımı
Anıl Şimşek
Seda Sayan
Hiçbir yarışmacısı finale katılamadı
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