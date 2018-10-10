O kitabın yazarı Çocuklar Duymasın'da
“Değer Odaklı Satış” kitabının yazarı “Ödüllü Satış Eğitmeni ve Danışman” Ümit Ünker,ekranların fenomen dizisi Çocuklar Duymasın’ın kadrosuna katıldı.
Çocuklar Duymasın dizisinin senarist ve yapımcısı Birol Güven’in 360’ta sunduğu “Gelecek Geliyor” programına katılan ve çıkardığı kitap ile ünlü yapımcıyı şaşırtan Ümit Ünker, programın ardından Güven’den rol teklifi aldı.
ÇILGIN YAZAR “GİRİŞİMCİ ÜMİT” OLDU!
Güven’in “Çılgın Yazar” olarak tanımladığı Ünker “Girişimci Ümit” karakteri ile Çocuklar Duymasın dizisinin kadrosuna katıldı.
Havuç (Baran Erdoğan) ve Meto(Caner Karaüç)’nun en yakın arkadaşı olan Ümit, teknoloji odaklı yeni iş girişimleri ile diziye farklı bir soluk getirdi.
BAMBAŞKA BİR DÜNYA İLE BULUŞTUM!
Birol Güven ile tanıştıktan sonra yaşadıklarının kendisine hayal gibi geldiğini belirten Ünker “Uzun yıllar bir çok şirkette yöneticilik yaptım.Son beş yıldır da yüzlerce kurum ve markaya eğitimler veriyorum. Kendimi bildim bileli kurumsal hayattayım. Çocuklar Duymasın dizisiyle bambaşka bir dünya ile buluştum. Dizide rol almak hayatımda bambaşka bir renk ve heyecan oldu” dedi.
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