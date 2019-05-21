O isimler tekrar Survivor'da
Survivor 2019'a konuk yarışmacı olarak gidecek olan Nagihan Karadere, instagram hesabından bir paylaşım yaptı.
Acun Ilıcalı, Survivor'a damga vuran eski yarışmacıların Dominik'e geleceğini duyurdu. Ilıcalı, Survivor'a gelecek olan eski yarışmacıların isimlerini açıkladı:
NAGİHAN KARADERE AÇIKLAMA YAPTI
Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından ise Nagihan Karadere, Survivor 2019 macerası öncesinde bir paylaşım yaptı. Instagram'dan fotoğrafını paylaşan Nagihan, fotoğrafa: "Hazırlıksız gidiyorum. Parkuru tamamlarsam ne mutlu bana" notunu düştü.
Acun Ilıcalı: "Survivor 2019'da Türk ve Yunan yarışmacıların karma takım olarak, eski yarışmacılara karşı mücadele edeceğini söyledi. Ilıcalı, "Unutulmayan isimlerden bazıları dört günlüğüne Dominik'e gelecek. Güzel ödül koyacağız." dedi.
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