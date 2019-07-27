O ‘Aşk’ta ev sıcaklığı var
KANAL D’nin hafta içi her gün ekrana gelen dizisi “Yaralı Kuşlar”ın setinde önceki gün sürpriz bir ziyaretçi vardı.
Dizi için bugüne kadar 20’nin üzerinde beste yapan Murat Evgin, sete uğrayıp başrol oyuncuları Gizem Arıkan ve Ali Yasin Özegemen dahil tüm ekiple sohbet etti. “Yaralı Kuşlar” için en son “Aşk”ı yazıp yorumlayan Evgin, eserin Türkiye’nin yanı sıra dizinin yayınlandığı Bosna-Hersek, Kolombiya gibi birçok ülkede de beğeniyle dinlenmesi hakkında şunları söyledi: “Bu şarkıyı evimde kaydettim. Belki de bu yüzden kısa sürede çok sevildi. Şarkıda ev sıcaklığı var.”
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