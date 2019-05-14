Nusret Gökçe Survivor parkurunda - Eleme adayları kimlerdi?
Eleme adaylarının belli olması ardından yayınlanan Survivor Türkiye Yunanistan 69. bölüm tanıtımına Saltbae (tuz serpme) hareketiyle kendini dünyaya tanıtan Nusret Gökçe damga vurdu. Nusret kendisine kafa tutan Atakan ile parkurda yarışıyor. Survivor Türkiye yarışmacısı Atakan'a karşı yarışan Nusret Gökçe’nin performansı merakla bekleniyor. Peki, Survivor'da eleme adayları kimlerdi?
Survivor Türkiye Yunanistan mücadelesi sürprizleriyle devam ediyor. Bu akşamki yarışmanın sürprizi ise her yaptığı çok konuşulan Nusret Gökçe, dolayısıyla ödül de et. Yarışmacılara et pişirecek olan Nusret kendisine kafa tutan Atakan ile parkurda yarışıyor.
SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarında kaybeden takım Siyahlar oldu. Yapılan konsey sonucunda ise 3 isim eleme potasına kaldı. Haftanın eleme adayları Yusuf, Atakan ve Emre oldu.
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