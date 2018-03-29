Nursel Köse kimdir? Kaç yaşındadır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Televizyon
29.03.2018 - 18:00, Son Güncelleme:

Nursel Köse kimdir? Kaç yaşındadır?

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Nursel Köse kimdir? Kaç yaşındadır?

Nursel Köse kimdir sorusu birçok izleyici tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya devam ediyor. Oynadığı dizi ve filmlerle adından söz ettirmeye devam eden Nursel Köse'nin sempatikliği de ayrıca dikkat çekiyor. Peki, Nursel Köse kimdir? Kaç yaşındadır?

Nursel Köse 1992 yılında "Yerkozmetikçileri" -Die Bodenkosmetikerinnen-Almanya'da ki ilk yabancı kadın kabare gurubunu kurdu. Bu grupta, yönetmen, oyuncu ve söz yazarı olarak çalıştı. 1992-2007 yıllarında kadar tüm Almanya'ya ve Almanca konuşulan ülkelere turneler yaptı. 2009 sezonunda SAKM/İstanbul da "Bacemdeki Ayi" adlı oyunda baş rol oynadı. Halen İstanbul ve Berlin set ve sahnelerinde mekik dokuyor.

BİR ÇOK FİLMDE ROL ALDI!

Köse, Beyaz perdede ilk kez Hark Bohm'un bilinen filmi Yasemin de göründü. 2003 yılında Buket Alakuş'un ödüllü film Anam ile uluslararası üne sahip öncü bir rol oynadı. Daha sonra Savannah, Kebab Connection ve Başka bir lig sinema filmlerinde rol aldı. Almanya'da "Aile Avukat", "Yeni Başlayanlar İçin Türkçe", "Bölge 40", "Soko Köln". Serilerinde bazen Arap, bazen iranlı, bazen İtalyan kadın olarak rol aldı.

OSCAR'A ADAY!

2007 yılında Yaşamın Kıyısında Fatih Akın'ın filminde rol aldı ve film 60 Cannes Film Festivali " 44 Antalya Uluslararası Film Festivali "(Türkiye) yarışmalarında çeşitli ödüller kazandı. Ayrıca film 2007 yılında Alman Filmi olarak Oscar‘a aday oldu. Nursel Köse “Yaşamın Kıyısında” filmindeki " Yeter karakteri için 44.Antalya Film Festivali, Ankara Uluslararası Film Festivali ve "1. Yesilçam Film Ödülleri" Yardımcı Dalda En İyi Kadın Oyuncu Ödüllerini aldı. Feo Aladağ yapımı “Ayrılık” “Die Fremde” sinema " Ziegler Film üretimi dizi "Boğazda Cinayet Masası”, Tatort da Mehmet Kurtuluş ve Erol Sander ile oynadı. Nursel Köse, Semir Aslanyürek in ("Yedi Avlu") ve “72.Koğuş” Murat Saraçoğlunun sinema filmlerinde rol aldı.

2012 yönetmen Züli Aladag, in "300 Worte Deutsch" adli sinem filminde, 2013 yönetmen Kutlug Ataman "KUZU" adli sinema filminde ve und yönetmen Erhan Güleryüz ile " KAFKAS" sinema filmlerinde oynadi.

 

Nursel Köse 2013 yilinda " ENKAZ" adli kisa filmi yazdi ve yönetti. Bu yil "Die Ameisenfrau" adli kendi radyo tiyatrosundan uyarladigi ilk uzun metraj film "Karinca Kadin" icin ilk senaryosunu yaziyor. bu senaryonun Teaser cekti. Nursel Köse’nin radyo tiyatroları 1997-2009 yılları arasında Westdeutscher Rundfunk WDR tarafından üretildi.

YER ALDIĞI DİZİLER

2004 - SOKO Köln - Aische Ceman
2005 - Sessiz gece - Aylin
2007 - Türkisch für Anfänger (Yeni Başlayanlar için Türkçe) - Gülcan Süleyman
2007 - Kavak Yelleri - Nur Seven
2007 - Kartallar Yüksek Uçar - Mebrure
2007 - Die Familienanwältin - Frau Yilmaz
2008 - Kalpsiz Adam - Meliha
2008 - Tatort - Immobilienmaklerin
2008 - Großstadtrevier
2009 - Mordkommission Istanbul - Yelda Akdamar
2009 - Kış Masalı
2011 - Al Yazmalım - Maryamhan
2012 - Kötü Yol - Bedia
2012 - München 7 - Ayşe Armut
2014 - Paramparça - Keriman

ALDIĞI ÖDÜLLER

2007 - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Yaşamın Kıyısında - 44. Antalya Altın Portakal Film Festivali
2007 - Yaşamın Kıyısında - 19. Ankara Uluslararası Film Festivali
2007 - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Yaşamın Kıyısında - 1.Yeşilçam Ödülleri
2010 - Onur Ödülü - Safranbolu film Festivali
2010 - Onur Ödülü - Datça film festivali
2014 - Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu - 51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali

RADYO TİYATROSU

1996 - Die Ameisenfrau
1998 - Der Schlangenbrunnen
2008 - Der verbannte Vogel
2009 - Sürgün Kusu

NUSEL KÖSE'NİN KİTAPLARI

1996 - Der Liebe zum Trotz / Sevdaya İnat - Şiir
1997 - Hafızamda Oturuyorsun - Şiir
2000 - Ütopya - Şiir
2000 - WDR - Şiir, Öykü

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