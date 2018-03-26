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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.03.2018 - 15:21, Son Güncelleme:

Nuri Alço kimdir? Kaç yaşında, nereli?

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Nuri Alço kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Türk sinemasının önemli isimlerinden olan Nuri Alço, son günlerde en çok merak edilen ve araştırılan kişilerden biri. Zaman zaman basında yer alan haberler ve katıldığı televizyon programları ile adından söz ettirerek tekrar gündem olan Nuri Alço'nun kim olduğunu sorgulayan vatandaşlar ünlü sanatçı hakkında merak ettikleri konuları internette araştırıyor. Peki Nuri Alço Kimdir? Nuri Alço aslen nereli ve kaç yaşında?

Yeşilçam'da rol aldığı filmler ve canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Nuri Alço, bugünde sanat camiasında en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. Nuri Alço hakkında detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette Nuri Alço'nun kariyeri ve kim olduğuna dair araştırma yapıyor. İşte başarılı sanatçı Nuri Alço hakkında tüm merak edilenler...

NURİ ALÇO KİMDİR?

Yeşilçam'da canlandırıdğı kötü adam karakterleri ile akıllarda kalan Nuri Alço, 1951 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Sinema kariyeri boyunca yaklaşık 300'e yakın filmde irili ufaklı rollerde yer alan Nuri Alço, ilkokul ve lise eğitimini doğduğu Eskişehir'de tamamlamasının ardından vatani görevini Erzincan ve Erzurum'da yaptı. Gençliğinde, Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol ile ilgilendi.

Askerliği bittikten sonra, bir bankada kredi istihbarat servisinde şef olarak çalışan Nuri Alço, daha sonra büyük bir ilaç firmasında bölge temsilciliği görevini üstlendi. İş hayatını sürdürürken, Ses ve Hayat dergilerinin seçmelerine katılan Nuri Alço, dereceye girince işini bırakıp İstanbul'a yerleşme kararı aldı.

İstanbul'a gelince bir süre, Kelebek, Saklambaç ve Günaydın gazetelerindeki fotoromanlarda oynayan Nuri Alço, zamanla o dönemin birçok ünlü markasında mankenlik yapmaya başladı. 1977 sinema sektörüne adam atan Nuri Alço, ilk filmi olan "Ah Bu Ne Dünya"da Ünsal Emre ve Sevda Karaca ile birlikte rol aldı.

Yeşilçam'da oymadığı kötü adam karakterleri sayesinde büyük ün kazanan Nuri Alço bugüne kadar birçok film projesinde yer almıştır. Türk Sineması'nın unutulmaz isimlerinden olan Nuri Alço günümüzde, "gazoz" ile özdeşleşmiştir. Ünlü oyuncu son olarak 2016 yılında Mahzun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği "Vezir Parmağı" filminde rol almıştı.

Hayatı boyunca bir evlilik yapan Nuri Alço'nun bu evliliği 1988 yılında bitmiş ve bir daha evlenmemiştir.

ROL ALDIĞI BAZI FİLMLER

2018 - Karımı Gördünüz mü? (Sinema Filmi)

2016 - Vezir Parmağı (Sinema Filmi)

2014 - Krallar Kulübü (Sinema Filmi)

2012 - Kilink Kayıp Elmaslar (TV Filmi)

2012 - Bir Hikayem Var (Sinema Filmi)

2010 - Nene Hatun (Sinema Filmi)

2010 - Günah Keçisi (Sinema Filmi)

2010 - Gesi Bağları (TV Dizisi)

2009 - Sonsuz (Sinema Filmi)

2009 - Altın Kızlar (TV Dizisi)

2009 - Alayına İsyan (TV Dizisi)

2008 - Zırtık Mafya (TV Dizisi)

2008 - Nekrüt (Sinema Filmi)

2007 - 2009 - Akasya Durağı (TV Dizisi) (2. Sezon Konuk Oyuncu)

2007 - Yarınsız Gece (TV Filmi)

2007 - Tatlı Bela Fadime (TV Dizisi)

2006 - Meçhule Gidenler (TV Dizisi)

2006 - Can Pazarı (Sinema Filmi)

2006 - Aynı Çatı Altında (TV Dizisi)

2006 - Akbabalar (Sinema Filmi)

2006 - Acı Ekmek (Sinema Filmi)

2005 - Ver Elini İstanbul (TV Dizisi)

2005 - Düzen (Sinema Filmi)

2005 - Dikkat Şahan Çıkabilir (TV Dizisi)

2004 - Şubat Soğuğu (TV Dizisi)

2004 - Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (TV Dizisi)

2004 - Türkü Filmi (TV Dizisi)

2004 - Sen Küçüksün (TV Filmi)

2004 - Avrupa Yakası (TV Dizisi)

2003 - Ömerçip (Sinema Filmi)

2003 - Yeşilçam Denizi (Tv Programı)

2003 - Lise Defteri (TV Dizisi)

2003 - Dilan (TV Dizisi)

2002 - Yılların Ardından (TV Filmi)

2000 - Yaralı Kurt (Sinema Filmi)

2000 - Manken (Video)

2000 - Karlar Eriyince (Sinema Filmi)

1999 - Şahin (Sinema Filmi)

1997 - Kır Çiçekleri (TV Filmi)

1996 - Cinayet Masası (Sinema Filmi)

1994 - Yaz Aşkları (Sinema Filmi)

1994 - Sevgi Oyunu (TV Dizisi)

1994 - Deliler Kudurunca (Sinema Filmi)

1994 - Bir Kral (Sinema Filmi)

1993 - Yabancı (Sinema Filmi)

1993 - Gerçek Kesit (TV Dizisi)

1993 - Can Borcu (TV Filmi)

1993 - Anne ve Kızı (Video)

1990 - Sözde Kızlar (Sinema Filmi)

1989 - Polis Dosyası (Sinema Filmi)

1989 - Kavgamız (Sinema Filmi)

1989 - Bir Aşk Bin Günah (Sinema Filmi)

1988 - Yaşamak (Sinema Filmi)

1988 - Arabesk (Sinema Filmi)

1987 - Yavrumu Kurtarın (Video)

1987 - Uzaylı Zekiye (TV Dizisi)

1987 - O Bir Melekti (Sinema Filmi)

1987 - Kurtar Beni (Sinema Filmi)

1987 - Kader Utansın (Sinema Filmi)

1986 - Vazife Uğruna (Sinema Filmi)

1986 - Sevgi Çıkmazı (Sinema Filmi)

1986 - Hayat Köprüsü (Sinema Filmi)

1986 - Aşk Ve Kin (Sinema Filmi)

1986 - Ayrılamam (Sinema Filmi)

1986 - Alın Yazım (Sinema Filmi)

1986 - Akrep (Sinema Filmi)

1985 - Tele Kızlar (Sinema Filmi)

1985 - O Kadınlardan Biri (Sinema Filmi)

1985 - Katiller De Ağlar (Sinema Filmi)

1985 - Altar (Sinema Filmi)

1984 - Yosma (Sinema Filmi)

1984 - Taçsız Kraliçe (Sinema Filmi)

1984 - Kayıp Kızlar (Sinema Filmi)

1984 - Bir Sevgi İstiyorum (Sinema Filmi)

1983 - Küçük Ağa (TV Dizisi)

1982 - Yakılacak Kadın (Sinema Filmi)

1982 - Nasıl İsyan Etmem (Sinema Filmi)

1982 - Islak Mendil (Sinema Filmi)

1982 - Hasret Sancısı (Sinema Filmi)

1982 - Günaha Girme (Sinema Filmi)

1981 - Feryada Gücüm Yok (Sinema Filmi)

1980 - Sönmüş Ocak (TV Dizisi)

1977 - Ah Bu Ne Dünya (Sinema Filmi)

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