Nur Viral kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Sunuculuğunu yaptığı televizyon programı sonrası sık sık gündeme gelen Nur Viral, son günlerde en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Vatandaşlar, yıllardır sunuculuk yapan Nur Viral'in kariyerini ve özel yaşamını sorguluyor. Peki, Nur Viral kimdir? Nur Viral kaç yaşında ve nereli?
Öğle kuşağında bir televizyon programının sunuculuğunu yapan Nur Viral'in kim olduğu, yaşı ve özel yaşamı merak konusu oldu. Sunduğu programdaki ilginç konular sonrası verdiği tepkiler ile adından söz ettiren Nur Viral hakkına merak edilen tüm bilgileri derledik. İşte, ekranların merak edilen sunucusu Nur Viral hakkında her şey...
NUR VİRAL KİMDİR?
Doğum yılı hakkında internette bir bilgi bulunmayan Nur Viral, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tüm eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan Viral, üniversite mezunudur. 1993 yılından beri profesyonel olarak televizyonculuk ve radyoculuk yapan Nur Viral, aynı zamanda Türkiye'nin ilk sağlık programı sunucularından da biridir. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'e ait olan "Tatlıses TV" ile başladığı Sağlık programları süreci uzun yıllar çeşitli kanallarda devam etmiştir. Nur Viral, "Hayat Ağacı" isimli kadın programını Tatlıses TV ve ortak yayın yapan 40 yerel televizyon aracılığı 5 yıl boyunca sürdürmüştür.
Bir süredir özel bir kanalda "Hayatta Her Şey Var" adlı kadın programının sunuculuğunu üstlenen Nur Viral, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem ile evlendi.
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