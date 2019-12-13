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Televizyon
13.12.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Nur Viral kimdir, evli mi?

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Nur Viral kimdir, evli mi?

Sunucu Nur Viral, gündüz kuşağı programıyla tanınıyor. ‘Hayatta Her Şey Var’ programının sunucusu Nur Viral, açıklamalarıyla zaman zaman gündeme geliyor. Peki, Nur Viral kimdir, evli mi?

1993 yılında yayın hayatına başlayan Nur Viral, çeşitli radyo kanallarında sunuculuk ve yayın yönetmenliği yaptı. Sağlık programı sunmaya ilk olarak Tatlıses TV'de başlayan Nur Viral, uzun yıllar Hayat Ağacı isimli sağlık programının sunuculuğunu üstlendi. Tatlıses Tv ardından Kanal 7, TNT, Samanyolu TV, Show TV, Türkmax Gurme ve Beyaz TV olmak üzere pek çok farklı kanalda yemek ve sağlık programları yaptı. Nur Viral, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem ile evlendi. ‘Hayatta Her Şey Var’ programının sunuculuğunu üstlenmeye devam eden Nur Viral, bir mobil markasının reklam yüzü oldu.

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