Nur Fettahoğlu kimdir? Nur Fettahoğlu’nun hayatına dair bilgiler
Nur Fettahoğlu, dizi projeleri, oyunculuk performansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin kadrosunda yer alan Nur Fettahoğlu, bu dizi ardından yer aldığı projelerle de dikkatleri üzerini çekmişti. İşte, Nur Fettahoğlu’nun hayatına dair bilgiler
Türk oyuncu ve eski spiker Nur Fettahoğlu, 12 Kasım 1980 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Nur Fettahoğlu, Haliç Üniversitesi'nde Moda Tasarımı eğitimi aldı ve mezun oldu. Daha sonra çeşitli bankalarda çalıştıktan sonra kamera karşısına ilk kez borsa spikerliği yaparak geçti.
Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu adlı dizideki Peyker rolüyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mahidevran Sultan karakteriyle hayran kitlesini arttırdı. Pek çok başarılı oyuncunun kadrosunda yer aldığı Fi Çi Pi isimli internet dizisine konuk oyuncu olarak katıldı. Nur Fettahoğlu, ilk evliliğini borsacı Murat aysan ile yaptı. 2011'de evliliğine son verdi. İş adamı Levent Veziroğlu ile 2013 yılında nikah masasına oturan Nur Fettahoğlu, bir kız çocuğu annesi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle