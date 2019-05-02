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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.05.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Nur Fettahoğlu kimdir? Nur Fettahoğlu’nun hayatına dair bilgiler

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Nur Fettahoğlu kimdir? Nur Fettahoğlu’nun hayatına dair bilgiler

Nur Fettahoğlu, dizi projeleri, oyunculuk performansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin kadrosunda yer alan Nur Fettahoğlu, bu dizi ardından yer aldığı projelerle de dikkatleri üzerini çekmişti. İşte, Nur Fettahoğlu’nun hayatına dair bilgiler

Türk oyuncu ve eski spiker Nur Fettahoğlu, 12 Kasım 1980 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Nur Fettahoğlu, Haliç Üniversitesi'nde Moda Tasarımı eğitimi aldı ve mezun oldu. Daha sonra çeşitli bankalarda çalıştıktan sonra kamera karşısına ilk kez borsa spikerliği yaparak geçti.

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu adlı dizideki Peyker rolüyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mahidevran Sultan karakteriyle hayran kitlesini arttırdı. Pek çok başarılı oyuncunun kadrosunda yer aldığı Fi Çi Pi isimli internet dizisine konuk oyuncu olarak katıldı. Nur Fettahoğlu, ilk evliliğini borsacı Murat aysan ile yaptı. 2011'de evliliğine son verdi. İş adamı Levent Veziroğlu ile 2013 yılında nikah masasına oturan Nur Fettahoğlu, bir kız çocuğu annesi.

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