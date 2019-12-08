Nur Fettahoğlu: Kendimi biraz fazla döverim

Ünlü oyuncu, “Kendinizi eleştirdiğiniz durumlar oluyor mu?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Elbette. Hatta kendimi biraz fazla ‘döverim’. Ama işe yarıyor. Önceleri bu eleştiri yıpratıcı olabiliyordu. Neredeyse Anka kuşu misali, içimde kendimi yakıyor, sonra küllerimden yeniden var etmeye çabalıyordum. Artık Nur’a daha yakınım, onunla savaşmak ve sürekli mücadele etmek yerine ona hak verip onunla hareket ediyorum.” Fettahoğlu, “Babil” dizisinden gelen teklifi neden kabul ettiğini de şöyle açıkladı: “Senaryoyu okuduğum esnada çok yorgundum açıkçası. Tam da bu yorgunluğun içinde karakterin arayışı ve güçlü duruşu beni çok etkiledi.”



