Nur Ertürk kimdir?
Müzik hayatına ara verdikten sonra sahnelere geri dönen Nur Ertürk, verdiği kilolar ve katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Fazla kilolarından kurtulan Nur Ertürk'ün sosyal medyadaki paylaşımları da dikkat çekiyor. Peki, Nur Ertürk kimdir?
9 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Nur Ertürk, 1968 tarihinde dünyaya geldi. Çocukluğu İstanbul Maltepe’de geçti. Ankara Gazi Üniversitesi’ni kazandı ancak ailesi şehir dışında okumasını istemediği için gidemedi. Ömer Şan ve Bilge Şan’dan müzik eğitimi aldıktan sonra Nur Ertürk, “İlvanlım” türküsüyle kariyerine adım attı. Müzik kariyerinin yanı sıra sunuculukta da kendisini deneyimleyen Nur Ertürk, kendi ismini taşıyan bir program sundu. 1992 yılında bir iş adamıyla nikah masasına oturan sanatçının Mert Can adında bir oğlu var.
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