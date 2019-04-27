Nuh Tepesi'nin oyuncu kadrosunda kimler var?
Nuh Tepesi'nin yönetmeni ve oyuncuları New York'un Tribeca semtinde düzenlenen Tribeca Film Festivali'nin açılış gecesine katılarak kırmızı halıda poz verdi. Pencereler Ardında, Nahoş Bir Mevzu ve Kimse Elimi Tutmasın filmleri yabancı festivallerde büyük ses getiren Cenk Ertürk’in imzasını taşıyan Nuh Tepesi'nin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Nuh Tepesi'nin oyuncu kadrosunda kimler var?
Cenk Ertürk'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Nuh Tepesi’nin başrollerini Haluk Bilginer, Hande Doğandemir ve Ali Atay paylaşıyor. Nuh Tepesi’nde “Nuh ağacı”nın altına gömülmek isteyen babasının isteğini yerine getirmek isteyen Ömer ve ağacın Nuh Peygamber tarafından dikildiğine inanan köylülerin mücadelesi anlatılıyor.
Seyirci tarafından büyük beğeniyle karşılanan Nuh Tepesi, New York Times gazetesi tarafından Tribeca Film Festivali’ndeki 103 film arasından dikkatle takip edilmesi gereken 9 filmden biri olarak gösterildi. Nuh Tepesi filminin 2019 yılı sonunda ülkemizde de gösterime girmesi bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle