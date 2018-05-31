Noyan'ın kardeşi Almıla Hatun’u canlandıran Gönül Nagiyeva kimdir?
Diriliş Ertuğrul dizisinin 30 Mayıs tarihli bölümünde obaya derici olarak gelen Almıla Hatun'un aslında hain ve Noyan'ın kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Almıla Hatun’u canlandıran Gönül Nagiyeva’nın hayatı merak konusu oldu. Peki Noyan'ın kardeşi Almıla Hatun’u canlandıran Gönül Nagiyeva kimdir?
Diziye 116. bölümünde giriş yapan Almıla Hatun, Ertuğrul'la karşı karşıya gelmiş ve pazardaki satıcının sattığı kötü malları şikayet et. İşin nasıl yapılması gerektiğini de anlatan Almıla Hatun, kendisini Ertuğrul'a sevdirmeyi başarmıştı.
Dizinin 30 Mayıs tarih bölümünde Almıla Hatun'un ajan olarak sızdığı, Ertuğrul'un baş düşmanı Noyan'ın kız kardeşi olduğu anlaşılır. Almıla Hatun'un gerçek adının da Alangoya olduğu ortaya çıkar.
Gönül Nagiyeva kimdir?
Almıla Hatun’u canlandıran oyuncu Gönül Nagiyeva’dır. Gönül Nagiyeva, 1982 yılında Azerbaycan’ın Bakü’de doğdu. Kariyerine Azerbaycan’ın en büyük televizyon şirketlerinden Azad Azerbaycan TV’de televizyon sunucusu olarak başladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kamu Yönetimi Akademisi’ni bitirdi, farklı alanlarda çalıştı, ancak kariyerine oyunculuk yaparak devam etmeye karar verdi. Moskova, Rusya’da Stanislavski sistemini ve Stella Adler yöntemini inceledi. 2016 yılında İstanbul’a taşındı ve orada eğitimine devam etti.
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