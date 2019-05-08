Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir?
Usta oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu, katıldığı programlar ve açıklamalarıyla gündeme geliyor. Gözlerden uzak bir yaşamı olan Nilgün Kasapbaşoğlu, henüz altı yaşındayken önce Karadut ardından Bülbül Yuvası filmleriyle sinemaya başlamıştı. İşte, Nilgün Kasapbaşoğlu'nun hayatına ilişkin bilgiler...
Tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı Nilgün Kasapbaşoğlu, 27 Ocak 1955 tarihinde dünyaya geldi. Şehir Tiyatroları sanatçısı olan ve çok küçük yaşlarda Yeşilçam’a adım atan Nilgün Kasapbaşoğlu, altı yaşındayken önce Karadut ardından Bülbül Yuvası filmleriyle sinemaya başladı. 1962 yılında Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Macbeth oyunuyla çocuk yaşta Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. 100'e yakın oyunda görev alan Nilgün Kasapbaşoğlu, Metin Akpınar ile Papatyam dizisinin başrolünü üstlendi.
Ayrıca kamera önünde de görev yapan sanatçı, sinema filmlerinde rol almasının yanı sıra, seslendirme konusunda da çalışmakta, uzun süredir TRT ve çeşitli stüdyolarda seslendirme yönetmeni olarak görev yapmaktadır.
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