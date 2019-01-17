Nilgün Hanım ve Songül Hanım birbirine girdi…
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da bugün Nilgün Hanım ve Songül Hanım arasında tansiyon yükseldi.
Günlerdir yıldızı barışmayan Nilgün Hanım ve Songül Hanım arasında büyük tartışma yaşandı. Songül Hanım'ın "Ben mükemmelim" sözleri tartışılırken bir anda tansiyon yükseldi. Nilgün Hanım ve Reyhan Hanım arasındaki yüz yogası krizi tartışıldı. İşte iki kayınvalidenin gerildiği ve birbirlerine seslerini yükselttikleri o anlar!
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’te Kanal D’de.
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