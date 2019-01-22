Nilay Deniz, ‘Kalk Gidelim’de
‘Kalk Gidelim’ dizisinin oyuncu kadrosuna Nilay Deniz katıldı. Deniz, TRT1'de yayınlanan dizide 'Nehir' karekterine hayat verecek.
‘Kalk Gidelim’ dizisinde büyük bir aşk hikayesinin kahramanı olacak Nilay Deniz, bütün köy ve köydeki ilişkileri derinden etkileyecek.
Her Cumartesi saat 20.00’de TRT1'de yayınlanan, Eyüp Üstün’ün yapımcılığını üstlendiği 'Kalk Gidelim’de; başrolleri Ufuk Özkan, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı, Erkan Sever ve Hayrettin paylaşıyor.
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