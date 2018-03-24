Nil Makaracı kimdir kaç yaşında?
Yakında Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan "Avlu" dizisinin oyuncularından Nil Makaracı, cinsel tercihleri nedeniyle diziden çıkarıldığını iddia etmişti. Konu hakkında yapım şirketinden açıklama geldi. Peki Nil Makaracı kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar
Söz konusu iddiayla iligili sosyal medyadan açıklamalarda bulunan dizinin yapım şirketi Limon Yapım ise iddiaların asılsız olduğunu belirtti.
İşte, Limon Yapım'ın o açıklaması:
"Avlu dizisi kadrosundaki Nil Makaracı'nın kendi hesaplarından yaptığı açıklama gerçek dışıdır. Bölüm oyuncusu, ne cinsel tercihi sebebiyle dizinin kadrosuna dahil edilmiş, ne de bu sebeplerden ötürü diziden çıkarılmıştır. Makaracı, set disiplinine uygun davranmadığı için işine son verilmiştir.
Oyuncunun yaptığı açıklamalar ve internet sitelerinde yer alan haberler, ne yapım şirketimizi ne de kanalı bağlamaktadır.
Kamuoyuna duyrulur..."
Nil Makaracı magazin gündemine bomba gibi oturdu. Nil Makracı yeni başlayacak olan Avlu dizisinden cinsel tercihleri nedeniyle çıkarıldığını iddia etti.
NİL MAKARACI KİMDİR?
Nil Makaracı İstanbul'da yaşıyor. Memleketi Kastamonu'nun Abana'dır. 30 yaşındadır.
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