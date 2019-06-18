Nil Burak kimdir, kaç yaşında?
Nil Burak, katıldığı programlar ve yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Müzik kariyerinin yanında dizilerde de boy gösteren Nil Burak, Avrupa Yakası, Kaldırım Çiçeği, Çalıkuşu ve Doğru Yoldan Ayrılanlar dizileri ile Merhaba Tatlım, Eksik Etek, Gülşah ve Hamsi Nuri sinema filmlerinde yer aldı. İşte, Nil Burak'ın hayatına ilişkin bilgiler...
Kıbrıs Türkü şarkıcı Pembe Nihal Munsif ya da bilinen sahne adıyla Nil Burak, 27 Nisan 1948 tarihinde Lefke’de dünyaya geldi. Babası Kıbrıs'ın en eski sinema işletmecisi ve narenciyecisi, annesi ise ev hanımı olan Pembe Nihal Munsif, üç kardeşin en küçüğüdür.
Müziğe olan ilgisi ilkokul yıllarına uzanan Nihal Munsif’in müzik kariyeri, Kıbrıs Güzel Sanatlar Derneği'nin korosunda şarkı söyleyerek başlamıştır.
Kıbrıs Amerikan Kız Koleji’nden mezun olduktan sonra dil eğitimi almak üzere İngiltere’ye giden Nihal Munsif, amatör olarak ilk defa Londra Gallipoli Restaurant'ta sahneye çıkmıştır.
1975 yılında tatil amacıyla Türkiye'ye gelen Nihal Munsif, arkadaşlarıyla birlikte gittiği İstanbul’un o dönemdeki en önemli gece klubü olan Playboy’da, gelen davet üzerine sahneye çıkarak şarkı söylemiştir. Herkesin dikkatini çeken ve çok beğenilen Nihal Munsif’in sahne ismi o gece, Zeki Müren tarafından Nil Burak olarak değiştirilmiştir.
Profesyonel ilk sahne deneyimini Playboy'da yapan Nil Burak, daha sonra Maksim Gazinoları’nda çalışmaya başlamıştır.
ıbrıs’ta önemli gecelerde sahneye çıkan Nil Burak, 32. sanat yılı olan 2008'de Türkiye’ye dönmüş ve toplam 32 şarkıdan oluşan yeni albümü "Bir Numaramsın & En İyileriyle Nil Burak" ile müzik kariyerine geri dönmüştür.
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