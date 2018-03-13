Nihat Doğan, adaya Nazım Hikmet sözleriyle veda etti!

Pazartesi akşamı ekranlara gelen Survivor'ın son bölümünde yine hareketli dakikalar yaşandı. Önceki gün dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star takımı, eleme adayı olarak Nihat Doğan, Murat ve Damla'nın isimlerini verdi. Yapılan SMS oylaması sonrasında ise yarışmaya veda eden isim Nihat Doğan oldu.







'BEN ELMAYI SEVDİM, ELMA BENİ SEVMEDİ...'



Adaya veda eden Nihat Doğan'ın son sözleri ise şöyle oldu: "Survivor'u çok seviyorum. Yarışmayı çok seviyorum. Herkesin tatması gereken bir duygu. Çok istedim ama Nazım Hikmet'in güzel bir lafı var: Ben elmayı sevdim, elma beni sevmedi. Biz kadere tevekkül etmiş insanlarız. Öyle diyor Mevlana; "Kolum kırıldı diye üzülme Allah'ın sana kanat vermeyeceğini nereden biliyorsun?"







Öte yandan Survivor 2018'de sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı resmi instagram hesabından yaptığı paylaşımla birlikte Survivor 2018'e dahil olacak olan 4 yeni ismi açıkladı. Survivor 2018'de Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni yarışmacıların isimleri ve yarışacakları takımlar ise şöyle:

All Star: Elif Şadoğlu ve Yiğit Dikmen



Gönüllüler: Mustafa Kemal Kurt ve Batuhan Buğra Eruygun