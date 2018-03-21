Nihal Kurtuluş kimdir? Popstar Nihal kaç yaşında?
Popstar 2018'in dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Nihal Kurtuluş, son günlerde en çok merak edilen isimlerden oldu. Nihal Kurtuluş'un kim olduğunu, yaşını ve kariyerini merak eden vatandaşlar, Nihal Kurtuluş hakkında merak ettiği konuları internette araştırıyor. Peki Nihal Kurtuluş kimdir? Popstar Nihal kaç yaşında ve nereli?
Türkiye'nin en iyi seslerinin yarıştığı Popstar 2018'de tarzı ve duruşu ile dikkatleri hemen üzerine çeken Nihal Kurtuluş, şu ana kadar yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Nihal Kurtuluş'un kim olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, sevilen yarışmacı hakkında detaylara ulaşmak için araştırma yapıyor. İşte Popstar 2018'in beğenilen sesi Nihal Kurtuluş hakkında merak edilen her şey...
NİHAL KURTULUŞ KİMDİR?
1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nihal Kurtuluş, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi almış ve bekar bir yarışmacı. Pop, Soul, Blues, Jazz, THM ve TSM türünde eserler seslendiren Nihal Kurtuluş yarışmada olma sebebini yaptığı eserleri daha fazla insana duyurabilmek olduğunu söylüyor. Müzik yaptığı için çevresinden eleştiri aldığını ve bu konuda en büyük destekçisinin annesi olduğunu belirtiyor. İlk kez 12 yaşında Popstar izlediğini söyleyen Nihal Kurtuluş yarışmanın sıkı bir takipçisi olduğunu vurguluyor. Duygusal ve hassas bir karakteri olduğunu ancak bunun yanında eleştiriye açık bir yapısı olduğunu da sözlerine ekliyor.
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