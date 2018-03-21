Nihal Kurtuluş kimdir? Popstar Nihal kaç yaşında?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriNihal Kurtuluş kimdir? Popstar Nihal kaç yaşında?
GeriTelevizyon Nihal Kurtuluş kimdir? Popstar Nihal kaç yaşında?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
21.03.2018 - 15:17, Son Güncelleme:

Nihal Kurtuluş kimdir? Popstar Nihal kaç yaşında?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nihal Kurtuluş kimdir? Popstar Nihal kaç yaşında?

Popstar 2018'in dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Nihal Kurtuluş, son günlerde en çok merak edilen isimlerden oldu. Nihal Kurtuluş'un kim olduğunu, yaşını ve kariyerini merak eden vatandaşlar, Nihal Kurtuluş hakkında merak ettiği konuları internette araştırıyor. Peki Nihal Kurtuluş kimdir? Popstar Nihal kaç yaşında ve nereli?

Türkiye'nin en iyi seslerinin yarıştığı Popstar 2018'de tarzı ve duruşu ile dikkatleri hemen üzerine çeken Nihal Kurtuluş, şu ana kadar yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Nihal Kurtuluş'un kim olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, sevilen yarışmacı hakkında detaylara ulaşmak için araştırma yapıyor. İşte Popstar 2018'in beğenilen sesi Nihal Kurtuluş hakkında merak edilen her şey...

NİHAL KURTULUŞ KİMDİR?

1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nihal Kurtuluş, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi almış ve bekar bir yarışmacı. Pop, Soul, Blues, Jazz, THM ve TSM türünde eserler seslendiren Nihal Kurtuluş yarışmada olma sebebini yaptığı eserleri daha fazla insana duyurabilmek olduğunu söylüyor. Müzik yaptığı için çevresinden eleştiri aldığını ve bu konuda en büyük destekçisinin annesi olduğunu belirtiyor. İlk kez 12 yaşında Popstar izlediğini söyleyen Nihal Kurtuluş yarışmanın sıkı bir takipçisi olduğunu vurguluyor. Duygusal ve hassas bir karakteri olduğunu ancak bunun yanında eleştiriye açık bir yapısı olduğunu da sözlerine ekliyor.

NİHAL KURTULUŞ'UN  POPSTAR 2018'DEKİ İLK PERFORMANSINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Genç girişimciden yayınevine suç duyurusu: Hayatımı çaldınız!

Acılar da hayata dahil!

Opus Amadeus'ta final zamanı

Aşkları film oldu