Nevra Serezli güzel haberi verdi!
Türk sinemasının usta ismi Nevra Serezli, 10 yıl ara verdiği tiyatroya dönmeye hazırlanıyor.
Nevra Serezli, önceki gün City's AVM'de objektiflere yansıdı. Nedim Saban ve Erhan Yazıcıoğlu ile birlikte 'Ağaçlar Ayakta Ölür' adlı oyun için hazırlıklara başladığını söyleyen usta oyuncu, "10 yıl aradan sonra tekrar tiyatro sahnesinde olmak heyecan verici. 3 Ocak'ta başlayacak oyun için gün saymaya başladık" dedi.
Öte yandan Nevra Serezli, bir zamanın en popüler çocuk dizisi olan 'Sihirli Annem' ile yaz aylarında setlere döneceğini söyledi.
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