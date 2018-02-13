Nevin Yanıt kimdir, nerelidir? Survivor Nevin kaç yaşında?

Survivor gönüllüler takımı yarışmacıları içinde tanıdık simalar da yer alıyor. O isimlerden birisi de eski Milli atlet Nevin Yanıt. Dünya Atletizm Şampiyonaları’nda dereceler alan ve ülkemizi başarıyla temsil eden Nevin Yanıt, yarışmanın tanıtım videosunda “Rakip takıma en güçlü yanıtı vermeye geliyorum” sözleriyle ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha göstermişti. İşte Nevin Yanıt hakkında merak edilenler...
16 Şubat 1986 yılında Mersin’de doğan Nevin Yanıt, 2002 yılında profesyonel olarak atletizm sporuna başlamış ve 2004-2005 yıllarında gençler Türkiye rekorunu kırmıştır.
2006 Türkiye Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası’nda 100 metre ve 100 metre engellide altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çeken Yanıt, 2007 yılında Macaristan'da yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu, yine 2007 yılı içinde Bangkok'ta yapılan Dünya Üniversite Oyunları'nda ise ikinci oldu. Mart 2008'de İspanya'nın Valencia şehrinde organize 12. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre engellideki 8.09'luk derecesiyle yarı finale yükseldi.
2008 Pekin Olimpiyatları'nda 12.94 derecesiyle Olimpiyat tarihinde bir kısa mesafe dalında yarı finale kalan ilk Türk atlet oldu. Ancak yarı finalde 13.28 saniye koşarak sonuncu oldu ve organizasyondan elendi.
İtlaya Pescara'da düzenlenen 2009 Akdeniz Oyunları'nda 100 metre engelli yarışında ülkemizi başarı ile temsil eden Nevin yanıt 13.08 saniyelik derecesiyle altın madalya kazanmıştı.
Eki Milli atlet, Kendisi gibi spor camiasından olan Serkan Baltacı ile evlenmiş, evlendikten sonra Baltacı soyadını almıştır.
Survivor 2018’e katılacağı Acun Ilıcalı tarafından sosyal medyadan duyurulmasının ardından sıkı bir şekilde yarışmaya hazırlanan Nevin Yanıt, hazırlık sürecini Instagram sayfası üzerinden takipçileri ve Survivor izleyicileri ile paylaştı.
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