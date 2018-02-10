Survivor Nevin Yanıt Baltacı kimdir ve nerelidir? Ülkemizi temsil etmişti

Survivor gönüllüler takımı yarışmacıları arasında da tanıdık isimler yer alıyor. Bu isimlerden biri de Dünya Atletizm Şampiyonaları’nda dereceler alan Nevin Yanıt. İşte tanıtım görüntülerinde “Rakip takıma en güçlü yanıtı vermeye geliyorum” sözleriyle iddiasını ortaya koyan Nevin Yanıt hakkında merak edilenler!

Aslen Mersinli olan Nevin Yanıt, 16 Şubat 1986’da doğdu. Kendisi gibi spor dünyasından olan Serkan Baltacı ile hayatını birleştiren Nevin Yanıt, evlendikten sonra Baltacı soyadını aldı. 2007 yılında Macaristan'ın Debrecen kentinde yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu, gene 2007 yılı içinde yapılan, Tayland'ın Bangkok kentindeki Dünya Üniversite Oyunları'nda ikinci oldu. 2007 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarı final koştu ve 11. oldu. Aynı yıl 12.76 ile kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi. Mart 2008'de İspanya'nın Valensiya şehrinde düzenlenen 12. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre engellideki 8.09'luk derecesiyle yarı finale yükseldi. 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 12.94 koşarak Olimpiyatlar tarihinde bir kısa mesafe dalında yarı finale kalan ilk Türk atlet oldu. Ancak yarı finalde 13.28 saniye koşarak sonuncu oldu ve elendi.



Pescara'da düzenlenen 2009 Akdeniz Oyunları'nda 100 metre engellide 13.08 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı. Survivor 2018’e sıkı bir şekilde hazırlanan Nevin Yanıt, bu süreci Instagram sayfası üzerinden takipçileriyle paylaştı.