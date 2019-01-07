"Börü" şansı
“Börü”, Emir Benderlioğlu’na yurtdışı kapılarını açtı.
Dizinin Netflix’te yayınlanmaya başlamasıyla birçok ülkede dikkatleri üzerine çeken oyuncu,performansıyla haber sitelerine de konu oldu.
Oyuncu, dünyaca ünlü eğlence ve popüler kültür sitesi decider.com’un da dikkatini çekti. “Börü” için özel bir haber yayınlayan site, Emir Benderlioğlu için “Yıldız adayı” başlığını kullandı. Yapılan değerlendirmede Benderlioğlu, dizinin parlayan ismi olarak gösterildi.
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