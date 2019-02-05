Netflix'in sesi oldu
Payitaht AbdÃ¼lhamid dizisinde Ä°talyan Enzo karakterini canlandÄ±ran oyuncu DoÄŸu Aytun, Netflix 'in seslendirmede tercih ettiÄŸi isimler arasÄ±na dahil oldu.
OyunculuÄŸun yanÄ± sÄ±ra seslendirme sanatÃ§Ä±sÄ± olanÂDoÄŸu Aytun Polar filminde dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ AktÃ¶r Mads Mikkelsen 'i konuÅŸtu. SanatÃ§Ä± dahaÂ Ã¶nce de Arnold Schwarneger, Sylvester Stallone, Jean Claude Van Damme gibi birÃ§ok Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ±na ses vermiÅŸti. Aytun, bundan sonra Netflix dizileri iÃ§in de seslendirme yapacak.
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