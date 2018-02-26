Neslihan Kozanoğlu kimdir? Sosyetik Ev Kadınları Neslihan kaç yaşında?

Neslihan Kozanoğlu, Sosyetik Ev Kadınları programını izleyen kişilerin araştırdığı isim oldu.

Eğitim bir aileden gelen Neslihan Kozanoğlu , Bafra Küçük Gazi İlköğretim Okulu ve Üsküdar Amerikan Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra lisans eğitimini İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde bitirdi. İki evlilik yapan Neslihan Kozanoğlu’nun ilk evliliğinden Başar Kozanoğlu isminde bir oğlu var. İkinci kez Hisarbank’ın eski ortaklarından Ahmet Kozanoğlu ile nikah masasına oturan ve hayatına Polonezköy’deki çiftlik evinde devam eden Neslihan Kozanoğlu, organik tarımla ilgileniyor.

Neslihan Kozanoğlu, kendisine ve özel hayatına ilişkin şu bilgileri vermişti: Bütün ailem doktor... Anne tarafım valiler ve iş adamlarından oluşuyor. Ben de onların karışımı olarak dünyaya gelmişim. Ahmet Kozanoğlu’yla tenis kortunda karşılaştık. “O evlenmez, çok çapkın” dediler. Uzun süre flört ettik. Sonunda evlendik. Türkiye’de organik tarımı ben başlattım.