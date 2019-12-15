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Televizyon
15.12.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Neslihan Atagül Doğulu yeni karakterini anlattı: Güçlü ve kararlı

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Neslihan Atagül Doğulu yeni karakterini anlattı: Güçlü ve kararlı

Neslihan Atagül Doğulu, yeni dizisi “Sefirin Kızı”nda Engin Akyürek’le başrolü üstlendi.

 Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizide Doğulu, Nare’ye hayat verecek. Ünlü oyuncu, canlandırdığı Nare’yi şöyle anlattı: “Nare, savaşçı; çok güçlü ve kararlı, çok akıllı. Aklına koyduğunu yapan, mücadeleyi seven, asla pes etmeyen bir karakter. Toplum baskısının umudunu yok etmesine izin vermemeye çalışıyor. Umarım seyirci Nare’yi ve hikayesini sever.” Dizi, yarın Star TV’de izleyici ile buluşacak.

Neslihan Atagül Doğulu yeni karakterini anlattı: Güçlü ve kararlı


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