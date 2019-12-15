Neslihan Atagül Doğulu yeni karakterini anlattı: Güçlü ve kararlı

Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizide Doğulu, Nare’ye hayat verecek. Ünlü oyuncu, canlandırdığı Nare’yi şöyle anlattı: “Nare, savaşçı; çok güçlü ve kararlı, çok akıllı. Aklına koyduğunu yapan, mücadeleyi seven, asla pes etmeyen bir karakter. Toplum baskısının umudunu yok etmesine izin vermemeye çalışıyor. Umarım seyirci Nare’yi ve hikayesini sever.” Dizi, yarın Star TV’de izleyici ile buluşacak.





